ऋषि कपूर और इरफान खान के निधन से दुखी हुए सौरव गांगुली, बोले- जीवन भरपूर जीने का नाम है, ये बात याद रखो

बॉलीवुड के महशूहर अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का गुरुवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया, ऋषि कपूर से पहले दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन 29 अप्रैल को हुआ था. पूरा देश इरफान के निधन के शोक से बाहर आया भी नहीं था कि ऋषि कपूर जैसे अभिनेता के निधन ने एक बार फिर पूरे देश को गम के सागर में डुबो दिया है. भारतीय क्रिकेटर्स भी ऋषि कपूर के निधन से शोक में हैं. भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी ट्वीट कर अपनी सहानुभूति प्रकट की है और साथ ही सभी के लिए एक मैसेज भी अपने ट्वीट में लिखा है. गांगुली ने अपने ट्वीट में लिखा, केवल एक लाइफ, जीयो जी भरके, इसके अलावा किसी और बात की मायने नहीं है, याद दिला दूं...आप दोनों को मैं मिस करूंगा..

One life .. live to the fullest and happiest .. nothing else matters .. just a reminder . Will miss u both pic.twitter.com/BgpruQOy02