प्रतिद्वंद्वी स्टीव स्मिथ ने की विराट कोहली को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

अब जब भारतीय कप्तान मैच दर मैच एक के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड अपनी झोली में जमा कर रहे हैं, तो अब पूर्व कंगारू कप्तान और विराट कोहली (Virat Kohli) के प्रतिद्वंद्वी माने जा रहे स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने कोहली के रिकॉर्डों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. स्टीव स्मिथ अपने घर में एक और आईसीसी टूर्नामेंट खेलने को तैयार हैं. ऑस्ट्रेलिया को इसी साल टी-20 विश्व कप की मेजबानी करनी है और यह 2015 के बाद दूसरी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. स्मिथ इस विश्व कप को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

After his superb 131 in Bengaluru, we wind the clock back three years to the last time Steve Smith reached for Australia in 50-over cricket! pic.twitter.com/htKDte26GM