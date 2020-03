Road Safety World Series 2020: पहले मैच में आज सचिन और लारा होंगे आमने-सामने, जानें मैच से जुड़ी पूरी डिटेल्स..

Road Safety World Series 2020: मुंबई की सभी सड़के आज (शनिवार को) वानखेड़े स्टेडियम की ओर जाती दिखाई देंगी क्योंकि अनअकेडमी रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज के पहले मैच में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की इंडिया लिजेंड्स का सामना ब्रायन लारा (Brian Lara) की विंडीज लिजेंड्स से होने जो होने जा रहा है.क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के लिए यह बेहद भावुक पल होगा क्योंकि 14 नवंबर 2013 के बाद से सचिन पहली बार वानखड़े स्टेडियम में खेलेंगे. इस मैच का और ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि यह रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खेला जा रहा है. भारत में सड़क दुर्घटना में हर चार मिनट में एक इंसान की जान जाती है.

दिलचस्प बात यह है कि सचिन के करियर का आखिरी मैच उसी टीम के खिलाफ था जिस टीम के खिलाफ वह आज (शनिवार को) मैदान पर उतरेंगे. मास्टर ब्लास्टर सचिन ने अपना करियर का आखिरी मैच इसी मैदान पर विंडीज के खिलाफ खेला था। इस मैच को सचिन बनाम लारा के तौर पर देखा जा रहा है और प्रशंसक सचिन को एक बार फिर मैदान पर उनके पसंदीदा शॉट कवर ड्राइव को खेलते देखने के लिए उत्सुक हैं. मैदान में एक बार फिर 'सचिन-सचिन' के नारे सुनाई दे सकते हैं.

We captured the many moods of God in action! Here's @sachin_rt on field, playing some of his classic shots, as he gears up for @RSWorldSeries opener tomorrow @Colors_Cineplex@viacom18@IndiaLegends1@royalenfield#YehJungHaiLegendary#LegendsAreBack#TheRoadToSafety#T20pic.twitter.com/bfZYXsvBIH