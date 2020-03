Road Safety World Series 2020: नेट पर सचिन की बल्लेबाजी देख अभिनेत्री सयामी खेर ने किया ट्वीट, देखकर मुस्कान आ जाती है..

Road Safety World Series 2020: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 का आगाज 7 मार्च से होगा.रोड सेफ्टी के मद्देनजर खेले जाने वाले इस सीरीज में कई पूर्व दिग्गज खेल रहे हैं. टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और वेस्टइंडीज लीजेंड्स के बीच 7 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा. ऐसे में पहले मैच की तैयारी के लिए इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है. फिल्म अभिनेत्री सयामी खेर ने सचिन के प्रैक्टिस वाले वीडियो को अपने ट्वीटर पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में सचिन अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. वीडियो को देखकर सयामी खेर ट्वीट किया और लिखा 'ऐसा क्या है जिससे आपके चहेरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देखना है. सयामी खेर ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि लकी हूं कि उनकी बल्लेबाजी अभ्यास के समय मैं मौजूद रही.'

What is that one thing that makes you happy, instantly?



For me it's watching @sachin_rt bat! Got lucky. Happened to be around when he was practising.



If he just bats in the nets once a month, I'm sure it'll bring a smile to millions of faces pic.twitter.com/q4u8NAhgDl