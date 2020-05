रॉबिन उथप्पा बोले- धोनी की चतुराई के कारण पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बॉल आउट में मिली थी जीत

रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) ने धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी को लेकर एक खास बयान दिया है. उथप्पा ने राजस्थान रॉयल्स (Rajsthan Royals) की पॉडकास्ट पर न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी से बात करते हुए 2007 वर्ल्ड टी-20 (2007 T20 World Cup) में पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच को याद किया जब भारत ने बॉलआउट करके पाकिस्तान को हराया था. उथप्पा ने कहा कि धोनी बड़े ही चतुर कप्तान थे. उस मैच का फैसला बॉलआउट से होना था. ऐसे में जब भारत के तरफ से गेंद करके स्टंप पर मारनी थी तो धोनी ने बड़े ही चतुराई से विकेट की पीछे इस तरह से बैठे थे जैसे गेंदबाजों को उनको हिट करना है. धोनी की यह चतुराई काफी काम आई थी और तीनों भारतीय गेंदबाजों ने स्टंप को हिट कर जीत हासिल की, वहीं दूसरी ओर जब पाकिस्तान के गेंदबाजों को स्टंप पर गेंद मारनी थी तो उनके विकेटकीपर कामरान अकमल विकेट के पीछे साधारण तरीके से खड़े थे.

Robin Uthhapa said that MS Dhoni did really well during the bowl out between India and Pak. He stood behind the stumps. Pak WK was standing normally, but MS was right behind and that made it so much easier. They just had to bowl at MS and it gave the best chance to aim stumps.