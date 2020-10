IPL 2020: रोहित शर्मा ने IPL में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने

IPL 2020 MI vs KXIP: किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपनी पारी का पहला चौका जमाया वैसे ही आईपीएल में 5000 रन पूरा करने में सफल हो गए. ऐसा करते ही रोहित आईपीएल के इतिहास में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित के अलावा ऐसा कारनामा विराट कोहली (Virat Kohli) और सुरेश रैना ( Suresh raina)ने किया है. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली हैं, आरसीबी के कप्तान कोहली ने 5430 रन बनाए हैं तो वहीं रैना ने 5368 रन बनाए हैं.रोहित ने 187वें आईपीएल पारियों में 5000 रन पूरे किए. विराट ने 157 औऱ रैना ने 177 पारियों में 5000 रन आईपीएल में पूरे किए थे.

5000 runs in IPL for @ImRo45. Joins the likes of Suresh Raina and Virat Kohli.#Dream11IPLpic.twitter.com/EDA7u30pZb