शिखर धवन की बेटी से डांस सीखने की कोशिश करते रोहित शर्मा का VIDEO, सामने बैठी थीं आयशा

रोहित शर्मा और शिखर धवन कई सालों से टीम इंडिया के ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. दोनों इस समय टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा और शिखर धवन की बेटी के डांस का वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में शिखर धवन की बेटी उपकप्तान रोहित शर्मा को फ्लोस डांस करना सिखा रही है. 'हिटमैन' के नाम मशहूर रोहित शर्मा ने इसे सीखने की कोशिश फिर से उसे बीच में ही छोड़ना मुनासिब समझा क्योंकि उनके स्टेप्स देखकर लग रहा था कि यह उनके वश की बात नहीं है. रोहित शर्मा के पीछे हटते ही केदार जाधव भी सामने आए. वीडियो में शिखर धवन की पत्नी आयशा भी हैं.

Hitman learning the floss dance be like #TeamIndiapic.twitter.com/37lGysldJC