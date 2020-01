खास बातें सुपर ओवर में मैच जीता भारतीय टीम ने सुपर ओवर की आख‍िरी दो गेंदों पर रोह‍ित ने जड़े छक्‍के सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हास‍िल की

New Zealand vs India, 3rd T20: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने उन्‍हें म‍िले ‘हिटमैन'के चरितार्थ करते हुए सुपर ओवर की आखिरी दो गेंद पर दो छक्के लगाकर भारत को तीसरे टी20 मैच (New Zealand vs India, 3rd T20) में रोमांचक जीत और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी. जीत के लिये 180 रन के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी न्यूजीलैंड टीम को आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने 179 रन पर रोक दिया जिससे मैच सुपर ओवर तक खिंचा. शमी ने 20वें ओवर में पहले केन विलियमसन और आखिरी गेंद पर रोस टेलर को बोल्ड करके मेजबान से शर्तिया जीत छीन ली. जसप्रीत बुमराह के डाले सुपर ओवर में कीवी कप्तान विलियमसन ने एक छक्का और एक चौका जबकि मार्टिन गुप्टिल ने एक चौका लगाया जिससे मेजबान ने 17 रन बनाए . सुपर ओवर में भारत की ओर से रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे लेकिन पहली चार गेंद पर सिर्फ आठ रन बन सके. आखिरी दो गेंद पर दस रन की जरूरत थी और रोहित ने टिम साउदी पर दो गगनभेदी छक्के जड़कर भारत को जीत दिलाई.

इससे पहले रोहित के 40 गेंद में 65 रन की मदद से भारत ने पांच विकेट पर 179 रन बनाए. रोहित ने आक्रामक पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए. उन्होंने केएल राहुल (19 गेंद में 27 रन) के साथ पहले विकेट के लिये 87 रन जोड़े. जवाब में विलियमसन के 48 गेंद में 95 रन (आठ चौके और छह छक्के) की मदद से न्यूजीलैंड जीत की ओर बढ़ गया था. विलियमसन आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट के पीछे राहुल को कैच दे बैठे. आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को एक रन की जरूरत थी लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टेलर बोल्ड हो गए. न्यूजीलैंड टीम पांच गेंद पर तीन रन नहीं बना सकी. इससे पहले न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी बार टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. मेजबान टीम में ब्लेयर टिकनेर की जगह स्काट कजेलेजिन को शामिल किया गया. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया था . राहुल और रोहित ने आते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की मैदान के चारों ओर धुनाई की . साउदी और हामिश बेनेट दोनों महंगे साबित हुए. साउदी को कोई विकेट भी नहीं मिल सका जबकि बेनेट ने तीन विकेट लिए. भारत ने पहले छह ओवर में 69 रन बना डाले .

रोहित ने अपना अर्धशतक 23 गेंद में पूरा किया. उन्होंने बेनेट के दूसरे ओवर में 27 रन बनाए. उन्होंने तीसरी बार टी20 क्रिकेट में इतनी गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने सबसे तेज पचासा वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में 22 गेंद में लगाया था. राहुल दूसरे छोर पर कोलिन डि ग्रैंडहोम का शिकार हुए. शिवम दुबे (तीन) को तीसरे नंबर पर भेजा गया लेकिन यह प्रयोग विफल रहा. वह सात गेंद खेलने के बाद आउट हो गए और भारतीय पारी का प्रवाह भी टूटा. इस दबाव में रोहित भी बेनेट को अपना विकेट गंवा बैठे. भारत ने तीन ओवर में सात रन के भीतर तीन विकेट गंवाए. कप्तान विराट कोहली (27 गेंद में 38 रन) और श्रेयस अय्यर (17 रन) ने चौथे विकेट के लिये 46 रन की साझेदारी की . अय्यर का विकेट 17वें ओवर में गिरा और दो ओवर बाद कोहली भी पवेलियन लौट गए . मनीष पांडे ने 14 और रविंद्र जडेजा ने 10 रन बनाकर भारत को 170 के पार पहुंचाया.