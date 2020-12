Aus vs Ind: रोहित शर्मा का साथी खिलाड़ियों ने ऐसे किया स्वागत, जडेजा ने गले से लगा लिया..देखें Video

BBL 2020: गेदबाजी करते ही गिर पड़ा गेंदबाज, फिर अंपायर ने किया कुछ ऐसा..देखें Video

रिपार्ट की मानें तो मयंक अग्रवाल के बदले रोहित को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. वहीं हनुमा विहरी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, ऐसे में केएल राहुल (KL Rahul) भी तीसरे टेस्ट में भारतीय प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. अगर रोहित और केएल राहुल की प्लेइंग इलेवन में वापसी होती है तो शुबमन गिल के साथ हिट मैन रोहित पारी की शुरूआत सिडनी में कर सकते हैं. वहीं केएल राहुल मध्यम क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं.

Look who's joined the squad in Melbourne



A warm welcome for @ImRo45 as he joins the team #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/uw49uPkDvR