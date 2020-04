मुंबई पुलिस के फैन हुए रोहित शर्मा, वीडियो शेयर कर जमकर की तारीफ, कही ऐसी बात

कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरे को देखते हुए देश में क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है. इतना ही नहीं देश में इस वक्त 21 दिन का लॉकडाउन लागू है. ऐसे में खिलाड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और साथ ही इस मुश्किल समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बारे में जानकारी दे रहे हैं. इसके साथ- साथ भारतीय खिलाड़ी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों के जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं. ऐसे में भारत के दिग्गज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) का एक वीडियो शेयर किया है जो सड़कों पर मार्च करने हुए दिखाई दे रेह हैं. रोहित ने ट्वीट कर सभी को इनके लिए ताली बजाने के लिए कहा है और साथ ही सभी से यह गुजारिश की है कि इनकी सुरक्षा के लिए हमें घर पर रहना चाहिए. बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा है. जहां 1574 मामले अबतक दर्ज हुए हैं जिसमें 110 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में रोहित ने मुंबई पुलिस की हिम्मत और मेहनत को अपनी ओर से सलामी देते हुए ट्वीट किया है. गौरतलब है कि रोहित शर्मा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दान स्वरूप 80 लाख रुपये दिए हैं.

Big round of applause to @MumbaiPolice for working round the and making sure every single part of Mumbai is covered. It's our duty to help them too by doing a little favour- STAY INDOORS pic.twitter.com/xImXoR5hsk