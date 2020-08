रैना ने रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट का आगला धोनी कहा, अब क्रिकेटर ने इस बात पर दिया ऐसा रिएक्शन..देखें Video

एक प्रशंसक के सवाल के जवाब में ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में रोहित ने कहा, ‘‘हां, मैंने सुरेश रैना (Suresh raina) की टिप्पणी सुनी है. उन्होंने कहा, ‘‘महेंद्र सिंह धोनी (Dhoni) अपनी तरह के अकेले हैं और कोई भी उनकी तरह नहीं हो सकता और मेरा मानना है कि इस तरह तुलना नहीं की जा सकती, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और उसके अपने मजबूत पक्ष और कमजोरियां होती हैं. रैना आईपीएल में रोहित की अगुआई में मुंबई इंडियन्स के चार आईपीएल खिताब जीतने के रिकॉर्ड से प्रभावित हैं जो धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिताबों से एक अधिक है.

Q: Raina recently made a comparison between Dhoni and you. Can you explain what you see as most important elements of your captaincy style and how you differ from other captains. #AskRo

- @UjwalKS



A: pic.twitter.com/d4SbarzNBA