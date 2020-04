रोहित शर्मा बोले- स्मिथ और वार्नर की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई दौरा होगा चुनौती भरा

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का मानना है कि डेविड वार्नर (David Warner) और स्टीवन स्मिथ (Steven Smith) की उपस्थिति में इस साल उनकी टीम का भारतीय दौरा पूरी तरह से भिन्न होगा. भारत ने 2018-19 की श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की थी जो उसकी आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 71 वर्षों में उसकी पहली जीत थी. आस्ट्रेलियाई टीम में हालांकि तब वार्नर और स्मिथ नहीं थे. इन दोनों पर गेंद से छेड़छाड़ के कारण उस समय एक साल का प्रतिबंध लगा हुआ था. रोहित ने बुधवार को इंडिया टुडे से कहा, ‘‘मैं न्यूजीलैंड दौरे की तैयारियों में जुटा था लेकिन दुर्भाग्य से गलत समय पर चोटिल (पिंडली की चोट) हो गया था.'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं आस्ट्रेलिया जाकर वहां टेस्ट मैच खेलने के लिये इंतजार नहीं कर सकता हूं. इन दो खिलाड़ियों की मौजूदगी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर खेलना पूरी तरह से भिन्न होगा. '' रोहित के अनुसार पारी का आगाज करना चुनौती है जो उनको पसंद है. इसका सबूत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी शानदार शुरुआत थी.

Rohit Sharma reckons Australia at home with those 2 guys back will be a different ball game. He said as a team India are playing their best cricket! He also added that he was looking forward for NZ but due to injury couldn't play, but can't wait to test himself in Australia.