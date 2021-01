Aus Vs Ind: रेस्तरां में खाने का वीडियो सामने आने पर रोहित शर्मा के साथ 4 खिलाड़ियों को किया गया टीम से अलग

सौरव गांगुली अस्पताल में भर्ती, कोहली से लेकर Ravi Shastri ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

Rohit Sharma, Rishabh Pant, Shubman Gill, Prithvi Shaw and Navdeep Saini will be in isolation as a precaution. These 5 players will be traveling and training separately ahead of the third Test.