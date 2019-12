रोहित शर्मा ने किया खुलासा कि कौन है टीम इंडिया का ज्लाटन इब्राहिमोविच

जिनेडिन जिडान के प्रशंसक रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि क्रिकेट में खुद को स्थापित कर चुके कई क्रिकेटर हेयरस्टाइल के मामले में फुटबॉलरों को कापी करते हैं. रोहित को ला लिगा क्लब रीयाल मैड्रिड का भारत में ब्रांड दूत बनाया गया है. वह ला लिगा के इतिहास में पहले गैर फुटबॉलर है जिसे ब्रांड दूत बनाया गया है. उन्होंने कहा ,‘श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या जैसे युवा खिलाड़ी फुटबॉल के शौकीन हैं. वे फुटबालरों की हेयरस्टाइल भी अपनाते हैं'

