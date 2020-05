इस प्रदर्शन के लिए रॉस टेलर बने साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिेकेटर

अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर को शुक्रवार को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. उन्होंने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार रिचर्ड हैडली पदक हासिल किया. टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. यही नहीं वह तीनों प्रारूप में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने.

Ross Taylor Wins New Zealand Cricket's Player of the Year Award for Third Time #Cricketpic.twitter.com/yyirRxwGn2