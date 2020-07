Eng Vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज ने रचा इतिहास, 70 साल के बाद दोहराया गया ऐसा कारनामा

70 साल के बाद रचा इतिहास

बता दें कि मैनचेस्टर के मैदान पर 70 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी वेस्टइंडीज के स्पिनर ने 5 विकेट एक पारी में झटके हों. चेज से पहले ऐसा कारनामा 1950 में वेस्टइंडीज के स्पिनर ए एल एफ वेलेंटाइन (Alf Valentine) ने इस मैदान पर 5 विकेट लिए थे. ए एल एफ वेलेंटाइन (Alf Valentine) ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और पहले ही मैच में 8 विकेट चटकाए थे. मैनचेस्टर के मैदान पर रेज से पहले इंग्लैंड के स्पिनर ग्रीम स्वान ने 5 विकेट झटके थे.

Fifer for Roston Chase, he loves playing against England. After 70 years a West Indies spinner takes a fifer at Old Trafford. Good bowling from Chase, deserves it.