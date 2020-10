RR v MI: जोफ्रा आर्चर के इस सुपर से ऊपर कैच को देख साथी खिलाड़ियों की आंखें फटी रह गईं, सचिन ने लिखा कि....VIDEO

अभी तक टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक कैच लिए गए हैं, लेकिन अगर खत्म होने के बाद इस कैच को आईपीएल 2020 के सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक चुन लिया जाए, तो आप चौंकिएगा बिल्कुल मत. बहरहाल, जोफ्रा आर्चर ने इस कैच से दिखा दिया कि खेल का हर गुण उनके भीतर मौजूद है.

यह कैच इतना सुपर से ऊपर रहा कि पूर्व बल्लेबाज श्रीकांत ने लिखा कि इस कैच के लिए अविश्वसनीय शब्द का इस्तेमाल करना कम करके आंकना होगा. यह 11वें ओवर की चौथी गेंद थी, जब मुंबई के इशान किशन ने पूरी ताकत से कट शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्डमैन की दिशा में चली गयी. और जब लगा कि यह छक्के में तब्दील हो जाएगी, तभी जोफ्रा आर्चर ने हवा में उछलते हुए मानो एक हाथ से चिड़िया को पकड़ लिया !!

ICYMI - Archer's unbelievable one-handed catch



Air Jofra took flight to take a mind-blowing one-handed stunner. Is there anything @JofraArcher cannot do on a cricket field?https://t.co/EvKfdHeljW#Dream11IPL