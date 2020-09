RR vs CSK: कोच फ्लेमिंग ने एमएस धोनी की बल्लेबाजी का कुछ इन तर्कों के साथ किया बचाव

जहां करोड़ों क्रिकेटप्रेमी, कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एमएस धोनी (MS Dhoni) की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं टीम के मुख्य कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफेन फ्लेमिंग ने एमएस का बचाव किया है. फ्लेमिंग ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को ‘फिनिशर'की भूमिका में आने में थोड़ा समय लगेगा जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है. चेन्नई की टीम राजस्थान रायल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में बीती रात लक्ष्य का पीछा करते हुए कुछ रन दूर रह गयी जबकि पूर्व भारतीय कप्तान धोनी क्रीज पर मौजूद थे. धोनी (MS Dhoni) मंगलवार को हुए इस मैच में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने अपने ताकतवर शाट लगाने से पहले क्रीज पर जमने में समय लिया. जब तक वह आक्रामक हुए, उनके पास जरूरी रन बनाने के लिये काफी गेंद नहीं बची थी जिससे टीम 10 रन से हार गयी. धोनी 17 गेंद में 29 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे.

WATCH - MS Dhoni's triple sixes in the final over.



No better sight than @msdhoni hitting maximums out of the park. Presenting 3 sublime sixes from the #CSK captainhttps://t.co/5IQYDOVcPE#Dream11IPL#RRvCSK