RR vs DC, IPL 2020: और शिखर धवन इस फ्लिक शॉट के साथ और गहरी समस्या में फंस गए

आसान और रनों से भरपूर पिच, लेकिन फिर भी राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ (LIVE BLOG) शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का बल्ला भी नहीं ही चल सका. 'गब्बर' लय में दिख रहे थे और मैच से पहले वह कोच के साथ ड्रेसिंग रूम में डिस्कस करते भी नजर दिखाई पड़े, लेकिन इसका फायदा नहीं ही हुआ और जोफ्रा आर्चर ने जल्द ही चलता कर दिया. धवन ने जोफ्रा की गेंद पर फ्लिक शॉट खेला, जो सीधा शॉर्ट-मिडलिकेट पर खड़े यशस्वी जयसवाल के हाथों में जा समाया और इसी के साथ शिखर धवन अब गहरी समस्या में फंस गए. राजस्थान के खिलाफ धवन का यह छठा मैच रहा है, लेकिन इन छह मैचों में धवन का सर्वाधिक स्कोर 35 का रहा है और इससे कोच रिकी पोन्टिंग बहुत ही ज्यादा चिंतिंत हैं.

