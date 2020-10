RR vs DC: आज राजस्थान और दिल्ली मुकाबले में हो सकती है रनों की बारिश, जानिए पिच से लेकर अहम बातें

अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश तलाशने में नाकाम रही राजस्थान रॉयल्स को लगातार तीन हार के बाद अपनी कमियों को तुरंत सुधारते हुए शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स से खेलना है. रॉयल्स की शुरुआत बहुत अच्छी रही और उन्होंने शारजाह में दोनों मैच जीते, लेकिन अबुधाबी और दुबई जैसे बड़े मैदानों पर उन्हें तीनों मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा. अब फिर वे शारजाह पर लौटे हैं और यहां दो मैचों में मिली जीत उनका हौसला बढाने का काम करेगी दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली ने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करके पांच में से चार मैच जीते हैं. वैसे कुछ घंटे के बाद खेले जाने वाले मुकाबले में शारजाह के मैदान पर आपको रनों की बारिश देखने को मिल सकती है. जानिए बारी-बारी मैच से जुड़ी अहम बातों के बारे में.

