श्रीसंत भी आईपीएल नीलामी में हिस्सा लेने को तैयार, लेकिन सवाल यह है कि...

सात साल के प्रतिबंध के बाद पिछले दिनों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए स्तरीय क्रिकेट में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S.Sreesanth) अगले महीने 18 फरवरी को होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL Auction 2010) की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. अपने 38वें साल में चल रहे श्रीसंत ने दिखाया है कि वह अभी चूके नहीं हैं. और उनके पास शीर्ष स्तरीय क्रिकेट में खेलने के लिए जरूरी फिटनेस और गेंदों का दमखम दोनों ही हैं. निश्चित ही, श्रीसंत (S.Sreesanth) की वापसी को लेकर एक तबगे में बहुत ही उत्साह बना हुआ है और उनकी राज्य एसोसिएशन केरल उन्हें सपोर्ट कर रही है और श्रीसंत खुद का नाम नीलामी के लिए रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं.

S Sreesanth all set to be registered for upcoming IPL 2021 auction after serving a 7 year ban period from cricket .



"I have been getting inquiries from IPL teams about availability and I have to make sure that I am fit and bowling well" - Sreesanth #IPL2021pic.twitter.com/dr8619Hg49