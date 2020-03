SA vs AUS, 2nd ODI: जानेमैन का नाबाद शतक, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में हराया, सीरीज में अजेय बढ़त

जानेमैन मलान (नाबाद 129) के बेहतरीन शतक के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने मानगोंग ओवल मैदान पर खेले दूसरे वनडे (SA vs AUS, 2nd ODI) में ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार देर रात खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 274 रनों का लक्ष्य रखा था. लुंगी एंगिडी ने छह विकेट लेकर उसे बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करने दिया. इस लक्ष्य को मेजबान टीम ने 48.3 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है.

Best decision ever. Both Ngidi and Malan deserved a Man of the Match award. #SAvAUSpic.twitter.com/Lny4MqlohI