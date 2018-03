SA VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन से जीता पहला टेस्ट, इस गेंदबाज को नहीं झेल सके दक्षिण अफ्रीकी

खास बातें मिशेल स्टॉर्क बने मैन ऑफ द मैच स्टॉर्क ने मैच में लिए नौ विकेट दूसरी पारी में 298 पर सिमटा दक्षिण अफ्रीका

No hat-trick this time, but for his brilliant match figures of 9/109, the Player of the Match is @mstarc56! pic.twitter.com/wN2HA0Sb7t — ICC (@ICC) March 5, 2018

CA has now released a statement on the stairway incident from day four as reports emerge of what was said to David Warner: https://t.co/GVOJJl9gNO#SAvAUSpic.twitter.com/TkdVRUm2Bv — cricket.com.au (@CricketAus) March 5, 2018

"Not quite good enough to live with Australia" says @faf1307, after his side went down by 118 runs in the first Test match #SAvAUSpic.twitter.com/bYbF2h0GPE — ICC (@ICC) March 5, 2018

AUSSIES WIN! De Kock trapped in front by Hazlewood and the Aussies take a 1-0 series lead in Durban! https://t.co/OCM4Rg9T0K#SAvAUSpic.twitter.com/rdVCd6KMTn — cricket.com.au (@CricketAus) March 5, 2018

A 147-run partnership between Markram and De Kock gave a glimpse of hope for South Africa after the former spear-headed a 87-run stand with De Bruyn. We look forward to more #ProteaFire moments like these in Port Elizabeth. Join us this Friday on SS2 SABC 3 & Radio 2000. #SAvAUSpic.twitter.com/Qul7cMIY5L — Cricket South Africa (@OfficialCSA) March 5, 2018

ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में यहां मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 118 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने चार मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया की जीत चौथे दिन ही सुनिश्चित हो गई थी. 417 के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को ही 293 रन पर अपने 9 विकेट गंवा दिए थे. मेहमान टीम ने सुबह जल्द ही इस औपचारिकता पर मुहर लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका को 295 रनों पर समेट दिया.चौथे दिन के नाबाद बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और मोर्ने मोर्केल ने 293 रनों के कुल योग से आगे खेलना शुरू किया. टीम के स्कोर में अभी पांच रन से ही जुड़े थे कि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने क्विंटन डी कॉक को 83 के निजी स्कोर पर पैवेलियन भेज दिया और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 298 रनों पर आल आउट हो गई.मोर्ने मोर्केल तीन रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में मिशेल स्टार्क ने चार और जोश हेजलवुड ने तीन विकेट लिए. पैट कमिंस और मिशेल मार्श को एक-एक विकेट मिला. स्टार्क को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पूरे मैच में नौ विकेट लिए.इससे पहले लक्ष्य को हासिल करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरी पारी की शुरूआत भी खराब रही. 50 के स्कोर तक पहुंचने से पहले ही उसने अपने चार विकेट गंवा दिए. डीन एल्गर (9) के रूप में टीम ने अपना पहला विकेट गंवाया. उन्हें मिशेल स्टार्क ने विकेट के पीछे टिम पेन के हाथों कैच आउट करवाया.इसके बाद जोश हेजलवुड ने हाशिम अमला (8) को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया. एबी डिविलयर्स रन आउट हुए और फाफ डु प्लेसिस (4) को पैट कमिंस ने पेवेलियन भेजा.सलामी बल्लेबाज मार्कराम एक छोर पर टीम की पारी संभाले खड़े थे. थियुनिस डे ब्रूने (36) के साथ 87 रनों की साझेदारी कर टीम को 136 के स्कोर तक पहुंचाया. इसी स्कोर पर हेजलवुड की गेंद पर ब्रूने, टिम पेन के हाथों लपके गए.इसके बाद आए क्विंटन ने मार्करम के साथ टीम की बिखरती पारी को संभाला. दोनों ने छठे विकेट के लिए 147 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी की. इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश में लगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने काफी परेशानी झेली, लेकिन आखिर में उन्हें सफलता हाथ लगी. 283 के स्कोर पर मिशेल मार्श ने मार्करम को टिम पेन के हाथों कैच आउट करवाया. मार्कराम ने 218 गेदों का सामना करते हुए 19 चौके लगाए. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगाया.कुल मिलाकर मैन ऑफ द मैच मिशेल स्टॉर्क दक्षिण अफ्रीकियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए. और अब मेजबान बल्लेबाजों को 9 मार्च से पोर्ट एलिजाबेथ में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में स्टार्क का तोड़ निकालना होगा.