फाइनल इलेवन का खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, दक्षिण अफ्रीका-इंग्लैंड पहला वनडे स्थगित

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा कि यह फैसला ‘दोनों टीमों, मैच अधिकारियों और मैच में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हितों को ध्यान' में रखकर किया गया. दोनों बोर्ड के मुख्य कार्यकारियों - सीएसए के कुगनद्री गोवेंड और ईसीबी के टॉम हैरिसन- ने मैच के स्थगित होने पर सहमति जतायी.

CONFIRMED: Cricket South Africa and @ECB_cricket confirm the postponement of the first #BetwayODI of the three-match series to Sunday, 06 December 2020. #SAvENGpic.twitter.com/wRXpr7YYA9