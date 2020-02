मैन ऑफ द मैच लुंगी एंग‍िडी (Lungi Ngidi) के शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत दक्ष‍िण अफ्रीका ने बुधवार को यहां पहले टी20 मैच में इंग्‍लैंड (South Africa vs England, 1st T20) को एक रन से हरा द‍िया. इस रोमांचक जीत के साथ मेजबान दक्ष‍िण अफ्रीका ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हास‍िल कर ली. मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए दक्ष‍िण अफ्रीका टीम (South Africa Team)ने 20 ओवर में 8 व‍िकेट खोकर 177 रन का स्‍कोर बनाया था, जवाब में इंग्‍लैंड टीम की सारे प्रयासों के बावजूद 20 ओवर में 9 व‍िकेट खोकर 176 रन ही बना पाई और एक रन से मैच गंवा बैठी. मैच के आख‍िरी ओवर में इंग्‍लैंड को जीत के ल‍िए केवल सात रन की जरूरत थी और उसके चार व‍िकेट बाकी थी. ऐसे में लुंगी एंग‍िडी ने कमाल का ओवर फेंका और दो व‍िकेट हास‍िल क‍िए. इस ओवर में इंग्‍लैंड के आद‍िल राश‍िद रन आउट भी हुए. इंग्‍लैंड की टीम एंग‍िडी के इस ओवर में पांच रन ही बना पाई और मैच एक रन से हार गई. जेसन रॉय और कप्‍तान इयोन मोर्गन के अर्धशतक के बावजूद इंग्‍लैंड को मैच में हार का सामना करना पड़ा.

सोशल मीड‍िया अकाउंट से पोस्‍ट हटाए जाने पर व‍िराट 'खफा', कहा-कप्‍तान को जानकारी भी नहीं दी गई

Result | ENG: 176-8



What. A. Match



7 runs successfully defended by the Proteas



It went down to the wire, a victory off the final ball of the match.



Ngidi took 2 wickets and only conceded 5 runs



South Africa win by 1 run & take a 1-0 lead in the series.#ProteaFire#SAvENGpic.twitter.com/1NPxfTbOKY