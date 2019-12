SA vs ENG 1st Test: सैम कुरेन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर से रोका

सैम कुरेन (57-4) और स्टुअर्ट ब्रॉड (52-3) की उम्दा गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने यहां सुपरस्पोर्ट पार्क मैदान पर वीरवार को शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने नौ विकेट पर 277 रन बना लिए. इसी स्कोर पर कगीसो रबाडा (12) का विकेट गिरा और स्टम्प्स की घोषणा की गई. मेजबान टीम ने 82.4 ओवर का सामना किया है.

A great day of Boxing Day Test cricket.



South Africa end it on 277/9 – who do you think is on top? pic.twitter.com/zgHOTCz1yA