SA vs ENG 1st Test: कुछ ऐसे दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को दी मात

कैगिसो रबाडा (103-4), एनरिच नार्ट (56-3) और केशव महाराज (37-2) की उम्दा गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने यहां सुपरस्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच (SA vs ENG 1st Test) के चौथे दिन रविवार को इंग्लैंड को 107 रनों से हरा दिया. मेजबान टीम ने इंग्लैंड के सामने 376 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए मेहमान टीम 93 ओवर में 268 रनों पर ढेर हो गई. उसकी ओर से रोरी बर्न्‍स ने सबसे अधिक 84 रन बनाए जबकि कप्तान जोए रूट ने 48 रनों की पारी खेली. इसके अलावा डोमिनिक सिबले ने 29, जो डेनले ने 31 और जोर बटलर ने 22 रन बनाए.

