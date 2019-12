SA vs ENG 1st Test: कुछ ऐसे दक्षिण अफ्रीका ने की दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ वापसी

वर्नोन फिलैंडर की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच (SA vs ENG 1st Test) में शुक्रवार को यहां अपनी टीम को पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त दिलायी. इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन (Day 2) का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को झकझोर कर अच्छी वापसी की जिससे मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. सुपरस्पोर्ट पार्क की पिच पर दिन भर में 15 विकेट गिरे. इंग्लैंड का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 142 रन था, लेकिन उसने अपने आखिरी सात विकेट 39 रन के अंदर गंवाए और उसकी पूरी टीम 181 रन पर सिमट गयी. इस श्रृंखला के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर चुके फिलैंडर ने 16 रन देकर चार, कैगिसो रबाडा ने 68 रन देकर तीन और एनरिच नोर्त्ज ने 47 रन देकर दो विकेट लिए.

