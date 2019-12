SA vs ENG 1st Test: इस वजह जेम्स एंडरसन के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ना होगा बहुत ही मुश्किल

इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन (James Anderon) ने अपने टेस्ट करियर में ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसे पार पाना अगली पीढ़ी के किसी भी तेज गेंदबाज के लिए पार पाना बहुत ही मुश्किल होगा. कारण यह है कि न केवल आज के दौर में क्रिकेट के फॉर्मेट भी अलग हो गए हैं, तो वहीं खिलाड़ियों का ध्यान भी अब फटाफट क्रिकेट पर ज्यादा है. जेम्स एंडरसन (James Anderson) पिछले काफी समय से चोटिल थे. और वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट में लंबे समय बाद पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौटे.

A back of a length delivery by England pacer #jamesanderson pitched outside leg and kept swinging further down when #Elgar tried to get off the mark with a leg-glance and went reaching for it before the red cherry kissed the edge and Jos Buttler https://t.co/ujOeIvpVHZ