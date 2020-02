SA vs ENG 2nd T20I: डिकॉक की आतिशी रिकॉर्ड पारी के बावजूद इतने रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका हार गया

इंग्लैंड ने यहां किंग्समीड मैदान पर खेले गए दूसरे टी-20 रोमांचक मैच (SA vs ENG) में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को दो रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली. इंग्लैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 204 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीका को निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 202 रन पर रोक दिया. इंग्लैंड से मिले 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को कप्तान क्विंटन डीकॉक (65) और टेम्बा बवुमा (31) ने पहले विकेट के लिए 7.5 ओवर में 92 रन जोड़कर आक्रामक शुरुआत दी. इसके बाद हालांकि मेजबान टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती चली. डिकॉक और बवुमा की साझेदारी के बाद टीम के लिए और कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई और वी लक्ष्य से दूर रह गई.

What a nail biting game. Well done To the English @TheBarmyArmy#ENGvSA#SAvsENG#ProteaFirepic.twitter.com/tDk5h1YShB