South Africa vs England, 4th Test: इंग्लैंड ने यहां द वांडर्स स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन मेजबान दक्षिण अफ्रीका को (South Africa vs England, 4th Test) 191 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही इंग्‍लैंड टीम ने सीरीज 3-1 के अंतर से अपने नाम कर ली है. इंग्लैंड ने चौथी पारी में मेजबान टीम के सामने 466 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. जवाब में मार्क वुड की अगुआई में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया और 274 रनों पर ही उसे ढेर कर दिया. वुड ने 54 रन देकर चार व‍िकेट हास‍िल क‍िए. मेजबान टीम के शीर्ष क्रम ने तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने कुछ जुझारूपन दिखाया लेकिन निचला क्रम पूरी तरह से विफल रहा. शीर्ष क्रम और मध्य क्रम के बल्लेबाज भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं सके. वुड (Mark Wood) को मैच और बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) को सीरीज का सर्वश्रेष्‍ठ ख‍िलाड़ी घोष‍ित क‍िया गया. मेजबान दक्ष‍िण अफ्रीका ने सीरीज के पहले टेस्‍ट में जीत हास‍िल की थी लेक‍िन इंग्‍लैंड ने इसके बाद तीनों टेस्‍ट जीतकर बाजी पलट दी.

