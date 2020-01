South Africa vs England, 4th Test: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने कहा है कि इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर (Jos Buttler) और तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) से जुड़ी घटना केवल विरोधी टीम के सामने पीछे नहीं हटने का मामला था. गौरतलब है क‍ि डुप्लेसिस चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन ब्रॉड से बहस करते हुए बटलर से टकराते हुए नजर आए थे. यह घटना तब घटी जब डुप्लेसिस और रासी वान डर डुसेन ने 92 रन की साझेदारी निभाकर इंग्लैंड को कुछ समय के लिये परेशानी में रखा था. इंग्लैंड ने यह मैच 191 रन से जीता. ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ी डुप्लेसिस की रक्षात्मक शॉट खेलने के बाद गेंद को उठाने की आदत से परेशान थे. सैम कुरेन का थ्रो उनके पैड पर लगने के बाद बहस हुई और डुप्लेसिस, इंग्‍लैंड के बटलर के पास जाते हुए द‍िखे.

