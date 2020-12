Sa vs Eng: दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कोरोना टेस्ट पास किया, सीरीज शुरू होगी रविवार से

दक्षिण अफ्रीकी टीम की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट शनिवार को नेगेटिव आई है जिससे इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त हो गया. तीन मैचों की श्रृंखला शुक्रवार से केपटाउन में शुरू होनी थी, लेकिन मेजबान टीम का एक खिलाड़ी जांच में पॉजिटिव पाया गया. इसके बाद मैच रविवार तक स्थगित कर दिया गया. क्रिकेप्रेमी एक बार फिर से बेहतरीन सीरीज की उम्मीद कर रहे थे. इससे पहले टी20 सीरीज पर इंग्लैंड ने मेजबान टीम को 3-0 से धो दिया था.

