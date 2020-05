Happy Mothers Day: सचिन बोले- आप मेरे लिए आई हैं तो विराट और हरभजन सिंह ने ऐसे किया मां को याद

आज यानि 10 मई को पूरी दुनिया में 'मदर्स डे' (mothers day) मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेटरों ने अपनी मां को याद कर सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है. भारत के महान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपनी मां के साथ एक प्यारा तस्वीर शेयर किया है जिसमें वो अपनी मां के गोद में हैं. तस्वीर शेयर कर सचिन ने मां के लिए लिखा, आप मेरे लिए आई हैं, क्योंकि आप सबकुछ के अलावा हमेशा अद्भुत और अपूर्णीय हो, मेरे लिए आपने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, हैप्पी मदर्स डे आई.

You are AAI to me because, besides everything else you are Always Amazing & Irreplaceable.

Thank you for everything you have done for me.



Happy #MothersDay Aai. pic.twitter.com/UVQeMMmRjX