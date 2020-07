सचिन ने गुरू पूर्णिमा पर किया खुलासा, कैसे इन 'तीन गुरुओं' ने उनकी जिंदगी बदल दी, VIDEO

इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर (#SachinTendulkar) ने बताया है कि कैसे-कैसे जीवन के अलग-अलग मोड़ों पर उनके इन तीन गुरुओं ने बहुत ज्यादा मदद की. जाहिर है कि इन तीन गुरुओं में कोच स्व. रमाकांच अचरेकर का नाम होगा ही. सचिन ने अचरेकर को याद करते हुए बताया कि कैसे अचरेकर सर उनकी बैटिंग की छोटी से छोटी बातों का नोट बनाया करते थे. सचिन ने बताया कि चाहे मैच हो या नेट प्रैक्टिक्स, अचरेकर सर उनकी उन तमाम गलतियों का नोट बनाते थे, जिनमें सुधार किया जा सके.

On Guru Purnima, I want to thank all the people who have taught & inspired me to give my best. However, to these three gentlemen I am ever grateful. 🙏🏼#GuruPurnimapic.twitter.com/PB3Oszv97f