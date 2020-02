भारत के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag)ने महिला टीम की युवा बल्लेबाज शैफाली वर्मा की तारीफ की है. शैफाली (Shafali Verma) इस समय ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मह‍िला टी-20 वर्ल्‍डकप (ICC Womens T20 World Cup) में अपने नेचुरल स्‍ट्रोकप्‍ले से हर क‍िसी का द‍िल जीत रही हैं. गेंद को ह‍िट करने की उनकी क्षमता जबर्दस्‍त है. 16 साल की इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 34 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेल टीम की जीत में अहम योगदान दिया जिसके दम पर टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही. अपनी पारी के लिए उन्हें प्‍लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. अभी तक उन्होंने टी20 वर्ल्‍डकप के तीन मैचों में कुल 114 रन बनाए हैं. इस युवा खिलाड़ी ने इस दौरान 172.72 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उनसे पहले वर्ल्‍डकप में इतनी तेज स्ट्राइक रेट से किसी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए.

मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सच‍िन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "हमारी टीम ने इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के लिए शानदार प्रदर्शन किया. यह रोमांचक मैच था, जिसमें हमने दबाव की स्थिति में अच्छा किया. शैफाली वर्मा को एक और बेहतरीन पारी खेलते देख अच्छा लगा." इस पर शैफाली ने जवाब दिया, "आपके शब्दों और समर्थन के लिए शुक्रिया सर. मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहूंगी."

Thank you sir for your kind words and support! I'll keep giving my best for the team sir @sachin_rthttps://t.co/eFjs352l27