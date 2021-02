IND vs ENG: अश्विन के शतक पर मोहम्मद सिराज का सेलिब्रेशन देखकर सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'गर्व है तुमपर सिराज..'

IPL 2021 Auction के दौरान टीम फ्रेंचाइजियों को इन खास नियमों का पालन करना होगा

सचिन ने ट्वीट करते हुए सिराज के बारे में लिखा, ''यही टीम गेम है, एक दूसरे के लिए खुश होना, उनकी खुशी में शामिल होना' सिराज तुमपर गर्व है.' तेंदुलकर के ट्वीट पर अश्विन ने रिएक्ट भी किया है.

@mdsirajofficial has been nothing but a team man???? https://t.co/PTEajA6C1R