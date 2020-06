युवराज ने हाथ में 'बेलन' रखकर दिया था किचन चैलेंज, तो तेंदुलकर ने दिया जवाब, बोले- पराठे कित्थे हैं..देखें Video

बता दें कि युवराज सिंह ने सबसे पहले कीप इट अप (keep it up) की शुरूआत की थी जिसमें उन्होंने सचिन, हरभजन और रोहित शर्मा (Rohit Sharam) को नॉमिनेट किया था. सभी ने अपना चैलेंज निभाया था लेकिन तेंदुलकर ने अपने चैलेंज को पूरा करने में ट्विस्ट डालकर युवी को ब्लाइंड चैलेंज पूरा करने के लिए कहा था, जिसपर युवी ने बेलन वाला चैलेंज सचिन को दिया था.

Master you have broken so many records on the field time to break my record of 100 in the kitchen ! Sorry couldn't post full video cause it will be too long to count 100 paji back to you hope you don't break other things in the kitchen @sachin_rtpic.twitter.com/ehJcfIGO4a