सचिन-विराट के बल्ले ठीक करने वाले 'अशरफ चाचा' की मदद को आगे आए तेंदुलकर, अस्पताल में हैं भर्ती

अशरफ चौधरी ने एक बार पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के क्षतिग्रस्त बल्ले को ठीक किया था और वह अब लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है जिनकी मदद के लिए खुद मास्टर ब्लास्टर आगे आये हैं. क्रिकेट जगत में ‘अशरफ चाचा' के नाम से पहचाने जाने वाला यह बल्ला बनाने वाला पिछले 12 दिनों से डायबिटीज और निमोनिया संबंधी जटिलताओं के कारण सावला अस्पताल में भर्ती है. अशरफ के करीबी मित्र प्रशांत जेठमलानी ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ तेंदुलकर आगे आए और उन्होंने अशरफ चाचा से बात की. उन्होंने उनकी आर्थिक मदद भी की है.

"Sachin Tendulkar comes forward to help Ailing Ashraf Chaudhary ".

Ashraf chacha had once repaired his bat.. "Greatness lies in Humanity " ...

Great work sir ..