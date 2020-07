सचिन तेंदुलकर ने DRS पर दिए अपने सुझाव, बोले- गेंद स्टंप को छूकर भी निकले तो बल्लेबाज आउट, इरफान पठान ने दिया रिएक्शन

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अंपायरों के फैसलों की समीक्षा प्रणाली (DRS) से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को ‘अंपायर्स कॉल' (Umpire call in lbw) को हटाने का सुझाव देते हुए शनिवार को कहा कि पगबाधा में जब गेंद विकेट से टकरा रही हो तो बल्लेबाज को आउट दिया जाना चाहिए. तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘‘ गेंद का कितना प्रतिशत हिस्सा विकेट पर लगता है यह मायने नहीं रखता है, अगर डीआरएस (DRS) में गेंद विकेट पर लग रही हो तो मैदानी आंपयर के फैसले के इतर बल्लेबाज को आउट दिया जाना चाहिए. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) के साथ वीडियो चैट के दौरान तेंदुलकर ने कहा, ‘‘ क्रिकेट में तकनीक के इस्तेमाल का यही मकसद है. जैसा कि हम जानते हैं कि तकनीक 100% सही नहीं हो सकती, ना ही इंसान.

What % of the ball hits the stumps doesn't matter, if DRS shows us that the ball is hitting the stumps, it should be given out, regardless of the on-field call. That's the motive of using technology in Cricket. As we know technology isn't 100% right but neither are humans.#ENGvWIpic.twitter.com/8At80AtRs5