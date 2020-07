सचिन बोले, एंडरसन 'रिवर्स' रिवर्स स्विंग करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज, असर को बयां किया

भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि जेम्स एंडरसन एकमात्र गेंदबाज है जो ‘रिवर्स आउटस्विंगर' डाल सकता है, जिसमें उनकी कलाई की स्थिति पारंपरिक इनस्विंगर जैसी होती है, तेंदुलकर ने इसे ‘रिवर्स' रिवर्स स्विंग नाम दिया. वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा के साथ अपने 100 एमबी ऐप पर तेंदुलकर ने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ एजिस बॉउल में चल रहे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में एंडरसन इंग्लैंड के लिये क्यों महत्वपूर्ण है. तेंदुलकर ने लारा से कहा, ‘‘रिवर्स स्विंग के मामले में जिम्मी एंडरसन संभवत: पहला गेंदबाज है जो रिवर्स स्विंग को भी रिवर्स करता है.' अगर सरल शब्दों में कहें तो दायें हाथ के बल्लेबाज के लिये पारंपरिक स्विंग में गेंद का चमकदार हिस्सा बाहर की तरफ और खुरदुरा हिस्सा अंदर की तरफ होता है. रिवर्स आउटस्विंगर के मामले में गेंद का मूवमेंट बदल जाता है. मतलब वह दायें हाथ के बल्लेबाज के लिये बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन चमकदार हिस्सा बाहर की तरफ ही रहता है लेकिन दोनों मामलों में कलाई की स्थिति भिन्न होती है.

While batting against @jimmy9, I noticed his remarkable ability to bowl reverse swing REVERSE!



He is one of the best exponents of this art! Will be interesting to watch him bowl once the ball starts to reverse. #EngvWI@brianlarapic.twitter.com/zhPM8MXsUM