सचिन तेंदुलकर ने लसिथ मलिंगा को किया ट्रोल, बोले- 'यह आदत बदलनी होगी..'

पूरी दुनिया में इस समय कोरोनावायरस का कहर बरप रहा है, जिसके कारण खेल गतिविधियों को रोका गया है. यहां तक कि क्रिकेट टूर्नामेंट को भी स्थगित कर दिया गया है. COVID-19 के बीच आईसीसी (ICC) क्रिकेट टूर्नामेंट को फिर से कराने को लेकर कई तरह से नियम तैयार कर रहा है. बता दें कि हाल ही में आईसीसी ने कोरोना के बीच मैच कराने को लेकर लार के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. ऐसे में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें श्रीलंका के यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) रनरअप लेने से पहले गेंद को चूमते हुए नजर आ रहे हैं. सचिन ने मलिंगा की इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'किसी को आईसीसी (ICC) के नियमों के बाद अपनी रन अप रूटीन को भी बदलना होगा, क्या कहते हो माली.." गौरतलब है कि श्रीलंका का यह दिग्गज तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने से पहले गेंद को हमेशा चूमता है. ऐसे में कोरोना वायरस के कारण मलिंगा ऐसा नहीं कर पाएंगे. यही कारण है कि तेंदुलकर ने उनकी तस्वीर शेयर कर मलिंगा को ट्रोल करने की कोशिश की है.

A certain someone will have to also change his run up routine with the new @icc rules! What say Mali?#LasithMalingapic.twitter.com/rHqbXZ3LMj