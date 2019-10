IND vs SA 1st Test: मयंक अग्रवाल के शतक पर निहाल हुए सचिन तेंदुलकर, किया यह ट्वीट

India vs South Africa, 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट (India vs South Africa, 1st Test) में ओपनर मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने दोहरा शतक जड़ा. मयंक ने मैच में रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 317 रन की विशालकाय साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक ही दोहरे शतक के रूप में बनाया. मयंक (Mayank Agarwal) के टेस्ट करियर का यह पांचवां मैच है. बेशक मैच में भारत के लिए रोहित शर्मा ने 176 रन की जोरदार पारी खेली लेकिन मयंक ने अपने दोहरे शतक के 'हिटमैन' की पारी की चमक को एक हद तक फीका कर दिया. वे केशव महाराज की गेंद पर दो रन लेकर 200 की रनसंख्या तक पहुंचे थे.

PAK vs SL 3rd ODI: गुणतिलका का शतक बेकार, 297 का स्कोर चेज करके जीता पाकिस्तान..

कर्नाटक के 28 वर्षीय मयंक ने गुरुवार को अपने पहले दिन के स्कोर 84 रन से आगे खेलना शुरू किया और जल्द ही अपना शतक पूरा किया. शतक पूरा करने के बाद भी मयंक के बल्ले की 'धमक' जारी रही और उनके कदम मजबूती से दोहरे शतक की ओर बढ़े. मयंक का दोहरा शतक 358 गेंदों पर 22 चौकों और पांच छक्कों की मदद से पूरा हुआ. मयंक के शतक पूरा करने पर कई पूर्व-वर्तमान क्रिकेटरों ने उनकी सराहना की, इसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) , आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) और हर्ष भोगले शामिल हैं. नजर डालते हैं मयंक की शतकीय पारी की तारीफ में किए गए ट्वीट पर..

A good century by Mayank Agarwal. He has worked hard since his debut in Australia.

The opening partnership between him & Rohit Sharma has been a joy to watch.#INDvSApic.twitter.com/o1Z0A4uuwq — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 3, 2019

Well done @mayankcricket on your first test hundred.. wish you many more going forward.. hard work always pays off.. very happy for you #INDvSA@BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 3, 2019

First innings at home...only the fifth Test. First Test Century. Mayank is a lovely story that endorses rewarding performers from domestic circuit. Really happy for him #IndvSA — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 3, 2019

Delighted for @mayankcricket. He has done it the hard way, produced a mountain of runs and now has a test hundred. The great merit of hanging in there and breaking the door down. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 3, 2019

Great start today by #RohitSharma and #MayankAgarwal for India #INDvSA

Just noticed one thing common in both the great batsmen. Did you? pic.twitter.com/VvQl1VbMPt — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 2, 2019

सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मयंक अग्रवाल का बेहतरीन शतक. ऑस्ट्रेलिया में अपने इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से उसने कड़ी मेहनत की है. उसके और रोहित शर्मा के बीच की प्रारंभिक साझेदारी देखने लायक रही.' ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में मयंक को बधाई देते हुए लिखा-आपके पहले टेस्ट शतक पर बधाई. उम्मीद करता हूं कि इस तरह के और शतक आपके बल्ले से निकलेंगे. कड़ी मेहनत के नतीजे हमेशा मिलते हैं. तुम्हारे लिए बेहद खुश हूं. पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया, 'घरेलू मैदान पर पहली पारी, पाचवें टेस्ट में ही पहला टेस्ट शतक. मयंक के लिए बेहद प्रसन्न हूं.'

वीडियो: वीरेंद्र सहवाग से एनडीटीवी की खास बातचीत..