कोझिकोड विमान हादसा: तेंदुलकर समेत कोहली ने दिया रिएक्शन, बोले- 'कुछ ऐसा भी है जो इस साल नहीं देखा.."

शुक्रवार रात को कोझिकोड एयरपोर्ट (Kozhikode Air India flight) पर दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसल गया. जिसमें 190 लोग सवार थे. इस हादसे में विमान के दोनों पायलटों समेत 17 लोगों की मौत हो गई. कोझिकोड एयरपोर्ट (Kozhikode Air India flight) हादसे को लेकर भारतीय क्रिकेटरों ने अपना रिएक्शन दिया है. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट कर हादसे को लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की है. सचिन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विमान में सभी लोगों के सुरक्षित रहने की कामना करता हूं, दुखद घटना, पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना. तेंदुलकर के अलावा रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. रोहित ने ट्वीट कर लिखा, विमान के सभी यात्री के लिए दुआ कर रहा हूं. दिल दहला देने वाली खबर है.

Praying for the safety of everyone onboard the #AirIndia Express Aircraft that's overshot the runway at Kozhikode Airport, Kerala.

Deepest condolences to the families who have lost their near ones in this tragic accident.