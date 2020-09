...पर सचिन सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कप्तान नहीं थे, शशि थरूर तेंदुलकर के कई पहलुओं पर बोले

दिग्गज नेता और क्रिकेट में गहरी रुचि रखने वाले शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा है कि वह सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के नेतृत्व कौशल को लेकर कभी भी आश्वस्त नहीं थे. थरूर बोले कि उन्होंने सोचा था कि 90 के दशक के मध्य में सचिन तेंदुलकर कप्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ पसंद थे, लेकिन उनका नजरिया तब बदल गया, जब सचिन को कप्तानी सौंपी गई और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देखने को नहीं मिले.

