साइना नेहवाल ने किया पति पारुपल्ली कश्यप से जुड़े यादगार पलों का खुलासा

इसी साल जकार्ता में खेले गए एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने शादी के बाद पहली बार अपने और पति पारुपल्ली कश्यप से जुड़ी यादगार बातों का खुलासा किया है. पिछले दिनों ही साइना ने अपने बचपन के मित्र और भारत के लिए कई टूर्नामेंटों में खेलने वाले पारुपल्ली कश्यप के साथ शादी की थी. साइना नेहवाल इन दिनों प्रोफेशनल बैडमिंटन लीग (पीबीएल) में हिस्सा ले रही हैं. इसके अलावा साइना ने अपने कोच व ऑल इंग्लैंड चैंपियन गोपीचंद से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया. हाल ही में साइना और कश्यप परिणय सूत्र में बंधे हैं. सायना अपनी शादी के बाद पहली बार प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) में खेलती नजर आ रही हैं. साइना ने शादी के बाद पहली बार पारुपल्ली से जुडे़ राज़ खोले हैं.

