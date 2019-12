New Zealand vs England, 1st Test: इंग्लैंड के ख‍िलाफ पहले टेस्‍ट मैच में न्‍यूजीलैंड की टीम मुश्‍क‍िल में नजर आ रही है. मैच के दूसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक न्‍यूजीलैंड ने चार व‍िकेट गंवा द‍िए हैं और स्‍कोर में केवल 144 रन ही बना हुए हैं. मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे. कीवी टीम पहली पारी की तुलना में 209 रन पीछे है. दूसरे द‍िन स्‍टंप्‍स के समय हैनरी निकोल्स 26 और बीजे वॉटलिंग 6 रनों पर नाबाद हैं. कीवी टीम ने अब तक जीत रावल (19), टॉम लैथम (8), कप्तान केन विलियम्सन (51) और रॉस टेलर (25) के विकेट गंवाए हैं.

STUMPS - 144/4 trailing by 209 runsGenuine day of Test match cricket complete! Super contest between bat and ball leaves the match poised ahead of day three



CARD | https://t.co/KCxkXgzBiZ#NZvENG#cricketnationpic.twitter.com/KqlWgoI8yg