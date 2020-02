ICC World Cup League 2: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL)में अपनी गेंदबाजी से प्रशंसा हास‍िल करने वाले नेपाल के स्‍प‍िनर संदीप लाम‍िचाने (Sandeep Lamichhane)ने अपने देश के ल‍िए सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन क‍िया है. आईसीसी वर्ल्‍डकप लीग 2 (ICC World Cup League 2) के मुकाबले में संदीप ने छह ओवर में केवल 16 रन देकर छह व‍िकेट हास‍िल क‍िए. उनकी इस गेंदबाजी की बदौलत नेपाल ने अमेर‍िका (Nepal vs United States)को वनडे क्र‍िकेट के सबसे कम टोटल 35 रन पर ढेर कर ल‍िया और बाद में मैच आठ व‍िकेट के बड़े अंतर से जीत ल‍िया.खास बात यह है क‍ि मैच में अमेर‍िका की पारी 12 ओवर में खत्‍म हो गई.

br> Best figures by a Nepal bowler in an ODI! Sandeep Lamichhane, you beauty! #CWCL2 | #RoadToCWC23 pic.twitter.com/lfcQUdMOMO

50 ओवर के वनडे क्र‍िकेट में यह दूसरा मौका है जब कोई टीम 35 रन के छोटे से स्‍कोर पर आउट हुई है. इससे पहले वर्ष 2004 में श्रीलंका की टीम भी ज‍िम्‍बाब्‍वे को 35 रन के स्‍कोर पर आउट क‍र चुकी है. लाम‍िचाने क‍िसी एक मैच में छह व‍िकेट लेने वाले दुन‍िया के पहले गेंदबाज हैं. . जवाब में नेपाल ने 5.2 ओवर के केवल दो व‍िकेट गंवाकर मैच जीत ल‍िया. टीम के ल‍िए पारस खाडका ने नाबाद 20 और डीएस ऐरी ने नाबाद 14 रन बनाए. आईसीसी ने एक ट्वीट करते हुए लाम‍िचाने के इस कर‍िश्‍माई प्रदर्शन की सराहना की है. हालांक‍ि इस मामले में क्र‍िकेटप्रेम‍ियों की म‍िली जुली प्रत‍िक्र‍िया सामने आई है.

