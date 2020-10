RCB vs SRH: यह गेंदबाज IPL में विराट कोहली को करता है सबसे ज्यादा परेशान, अबतक 7 बार भेज चुका है पवेलियन

DC vs MI: रोहित शर्मा की फिटनेस पर कीरोन पोलार्ड ने दी अपडेट, प्लेऑफ के मुकाबले खेल पाएंगे या नहीं, जानिए..

"Virat Kohli is one of the greats, getting his wicket is always special."



- Sandeep Sharma



Sandeep Sharma said that After that RCB first innings and talk about Virat Kohli's wicket.!!