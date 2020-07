शोएब मलिक को पंजाबी में 'I Love You' नहीं कह पाईं सानिया मिर्जा, तो क्रिकेटर ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखें Viral Video

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी वाइफ सानिया मिर्जा से लाइव चैटिंग की. लाइव बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई की, खासकर मलिक ने सानिया को लेकर कई ऐसे खुलासे किए जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता होगा. लाइव चैट के दौरान शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने सानिया मिर्जा (Sanina Mirza) को पंजाबी में आई लव यू कहने को कहा, जिसे सानिया नहीं कर पाई. जिसके बाद शोएब को विश्वास ही नहीं हुआ कि 10 साल की शादी के बाद भी सानिया पंजाबी नहीं सीख पाई हैं. शोएब ने सानिया को कहा कि पाकिस्तान के पंजाबी लोग ये जानकर काफी दुखी होंगे कि भाभी सानिया को पंजाबी नहीं आती है. सोशल मीडिया पर शोएब और सानिया मिर्जा का यह हंसी-मजाक वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि वीडियो में सानिया काफी कोशश करती हैं कि वो पंजाबी में शोएब को सही से 'आई लव यू' कह दें लेकिन हर बार वो गलती कर बैठती है.

Shoaib to Sania: Say that I love you in Punjabi pic.twitter.com/RocauCZI7Y